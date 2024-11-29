На Волині судитимуть чоловіка за зґвалтування 16-річної дівчини

фото: pixabay

До суду скерований обвинувальний акт стосовно 35-річного жителя Луцька за зґвалтування неповнолітньої

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, ввечері 29 серпня цього року пʼяний чоловік зґвалтував 16-річну дівчину.

Зловмисника одразу затримали. Наразі він перебуває під вартою, а невдовзі постане перед судом.

Чоловіку загрожує від 7 до 12 років тюрми.

Зазначається, що фігурант був уже чотири рази судимий, у тому числі за заподіяння тяжких травм, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині засудили 19-річного юнака, який зґвалтував 15-річну дівчину.