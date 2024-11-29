На Волині судитимуть чоловіка за зґвалтування 16-річної дівчини
До суду скерований обвинувальний акт стосовно 35-річного жителя Луцька за зґвалтування неповнолітньої
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, ввечері 29 серпня цього року пʼяний чоловік зґвалтував 16-річну дівчину.
Зловмисника одразу затримали. Наразі він перебуває під вартою, а невдовзі постане перед судом.
Чоловіку загрожує від 7 до 12 років тюрми.
Зазначається, що фігурант був уже чотири рази судимий, у тому числі за заподіяння тяжких травм, що спричинили смерть потерпілого.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині засудили 19-річного юнака, який зґвалтував 15-річну дівчину.
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