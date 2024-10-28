фото: полиция

Авария произошла в воскресенье, 27 октября, на дороге у села Яковцы Луцкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель микроавтобуса Volkswagen, вероятно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево

В результате ДТП полугодовой ребенок, пассажир автомобиля, погиб. Еще двое пассажиров, 9 и 28 лет, получили травмы. Все пострадавшие – жители Ровенской области.

Отмечается, что 33-летний водитель авто был трезв.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 22 октября в Ровенской области легковушка съехала в мелиоративную канаву и перевернулась. Водитель выбрался из авто, но спустя некоторое время скончался на месте.