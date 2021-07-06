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06 июля 2021, 16:44 106

На Волыни 8-летнего мальчика убило электрическим током

06 июля 2021, 16:44 106
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Фото volynonline.com
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В одном из населенных пунктов Волынской области мальчик зашел в сарай, где его убило электрическим током

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

В частности, несчастный случай произошел вчера, около 23 часов в селе Большой Омеляник. Об этом правоохранителям сообщили медики, которые выехали на место происшествия.

Полицейские установили, что 8-летний мальчик, зайдя в хозяйственное помещение, зацепился за электроточильний станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате он получил поражение электрическим током. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, чиновнику Подгайцевского сельсовета Волынской области сообщили о подозрении за того, что он препятствовал журналистке выполнять ее профессиональную деятельность.

Волынская область смерть ребенок

 
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