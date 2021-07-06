На Волині 8-річного хлопчика вбило електричним струмом

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В одному із населених пунктів Волинської області хлопчик зайшов до сараю, де його вбило електричним струмом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.

Зокрема, нещасний випадок трапився вчора, близько 23 години у селі Великий Омеляник. Про це правоохоронцям повідомили медики, що виїхали на місце події.

Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті - він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України. Тіло дитини скерували на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, чиновнику Підгайцівської сільради Волинської області повідомили про підозру через те, що він перешкоджав журналістці виконувати її професійну діяльність.