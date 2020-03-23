Луцкий автозавод "Богдан" может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет RegioNews.
Производственной программой текущего периода предусмотрено изготовление современного транспорта для Киева и Харькова согласно ранее заключенных контрактов. Кроме того, на завершающем этапе - изготовление нового, полностью электрического автобуса "Богдан Е70110".
Однако, по словам директора завода Дмитрия Писаного, производство может остановиться из-за нехватки комплектующих из Европы.
"Карантинной-эпидемиологические меры, принимаемые европейскими странами, вносят определенные коррективы. Всем известно, что продукция "Богдан" производится исключительно из украинских и европейских комплектующих ", - отметил Дмитрий Расписной.
"Учитывая это, и в случае определенных решений украинского правительства, мы вынуждены будем остановить производство", - заявил Расписной.
Напомним, накануне "Богдан Моторс" обратилась к мэрам городов и правительства Украины с призывом предоставить гарантии закупки транспорта только в украинских производителей для недопущения коллапса в экономике государства после снятия карантина.
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