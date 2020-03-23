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23 марта 2020, 13:30 4

Луцкий автозавод "Богдан" может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих

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23 марта 2020, 13:30 4
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Сегодня, 23 марта 2020, Луцкий автозавод "Автомобильной Компании" Богдан Моторс "работает в штатном режиме, принимая дополнительные меры безопасности для работников
Фото: пресс-служба корпорации "Богдан"
Сегодня, 23 марта 2020, Луцкий автозавод "Автомобильной Компании" Богдан Моторс "работает в штатном режиме, принимая дополнительные меры безопасности для работников

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет RegioNews.

Производственной программой текущего периода предусмотрено изготовление современного транспорта для Киева и Харькова согласно ранее заключенных контрактов. Кроме того, на завершающем этапе - изготовление нового, полностью электрического автобуса "Богдан Е70110".

Однако, по словам директора завода Дмитрия Писаного, производство может остановиться из-за нехватки комплектующих из Европы.

"Карантинной-эпидемиологические меры, принимаемые европейскими странами, вносят определенные коррективы. Всем известно, что продукция "Богдан" производится исключительно из украинских и европейских комплектующих ", - отметил Дмитрий Расписной.

"Учитывая это, и в случае определенных решений украинского правительства, мы вынуждены будем остановить производство", - заявил Расписной.

Напомним, накануне "Богдан Моторс" обратилась к мэрам городов и правительства Украины с призывом предоставить гарантии закупки транспорта только в украинских производителей для недопущения коллапса в экономике государства после снятия карантина.


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