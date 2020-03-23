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23 березня 2020, 13:30 4

Луцький автозавод "Богдан" може зупинитися через нестачу європейських комплектуючих

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23 березня 2020, 13:30 4
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На сьогодні, 23 березня 2020 року, Луцький автозавод "Автомобільної Компанії "Богдан Моторс" працює в штатному режимі, вживаючи додаткових заходів безпеки для працівників
Фото: пресслужба корпорації "Богдан"
На сьогодні, 23 березня 2020 року, Луцький автозавод "Автомобільної Компанії "Богдан Моторс" працює в штатному режимі, вживаючи додаткових заходів безпеки для працівників

Про це повідомляє пресслужба підприємства, пише RegioNews.

Виробничою програмою поточного періоду передбачено виготовлення сучасного транспорту для Києва і Харкова згідно раніше укладених контрактів. Окрім того, на завершальному етапі – виготовлення новітнього, повністю електричного автобуса "Богдан Е70110".

Однак, за словами директора заводу Дмитра Писаного, виробництво може зупинитися через нестачу комплектуючих з Європи.

"Карантинно-епідеміологічні заходи, які вживаються європейськими країнами, вносять певні корективи. Всім відомо, що продукція "Богдан" виготовляється виключно з українських і європейських комплектуючих", – наголосив Дмитро Писаний.

"Враховуючи це, і у випадку певних рішень українського Уряду, ми змушені будемо зупинити виробництво", – заявив Писаний.

Нагадаємо, напередодні "Богдан Моторс" звернулась до мерів міст та Уряду України із закликом надати гарантії закупівлі транспорту виключно у українських виробників для недопущення колапсу в економіці держави після зняття карантину.


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