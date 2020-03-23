Луцький автозавод "Богдан" може зупинитися через нестачу європейських комплектуючих
Про це повідомляє пресслужба підприємства, пише RegioNews.
Виробничою програмою поточного періоду передбачено виготовлення сучасного транспорту для Києва і Харкова згідно раніше укладених контрактів. Окрім того, на завершальному етапі – виготовлення новітнього, повністю електричного автобуса "Богдан Е70110".
Однак, за словами директора заводу Дмитра Писаного, виробництво може зупинитися через нестачу комплектуючих з Європи.
"Карантинно-епідеміологічні заходи, які вживаються європейськими країнами, вносять певні корективи. Всім відомо, що продукція "Богдан" виготовляється виключно з українських і європейських комплектуючих", – наголосив Дмитро Писаний.
"Враховуючи це, і у випадку певних рішень українського Уряду, ми змушені будемо зупинити виробництво", – заявив Писаний.
Нагадаємо, напередодні "Богдан Моторс" звернулась до мерів міст та Уряду України із закликом надати гарантії закупівлі транспорту виключно у українських виробників для недопущення колапсу в економіці держави після зняття карантину.
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