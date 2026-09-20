У Вінниці водійка виїхала на зустрічну смугу: у її організмі виявили п’ять видів наркотиків

Фото: полиція Вінницької області

У Вінниці патрульні зупинили 33-річну водійку автомобіля Renault Megane, яка порушила правила дорожнього руху та виїхала на зустрічну смугу. Під час медичного огляду в її організмі виявили одразу п’ять видів наркотичних речовин

Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews .

Інцидент стався вночі 18 вересня на проспекті Коцюбинського. Патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водійкою інспектори помітили в неї ознаки наркотичного сп’яніння.

"Порушниця погодилася пройти огляд у лікаря-нарколога. У її організмі виявили п'ять видів наркотичних речовин", — повідомили у патрульній поліції.

Крім того, під час огляду автомобіля у салоні виявили паперовий згорток із подрібненою речовиною, зовні схожою на наркотичну.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.

На водійку склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Також патрульні винесли постанови за керування автомобілем без чинного поліса обов’язкового страхування та рух зустрічною смугою.

Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною. Внаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події.