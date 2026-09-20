У Вінниці водійка виїхала на зустрічну смугу: у її організмі виявили п’ять видів наркотиків
У Вінниці патрульні зупинили 33-річну водійку автомобіля Renault Megane, яка порушила правила дорожнього руху та виїхала на зустрічну смугу. Під час медичного огляду в її організмі виявили одразу п’ять видів наркотичних речовин
Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews.
Інцидент стався вночі 18 вересня на проспекті Коцюбинського. Патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування з водійкою інспектори помітили в неї ознаки наркотичного сп’яніння.
"Порушниця погодилася пройти огляд у лікаря-нарколога. У її організмі виявили п'ять видів наркотичних речовин", — повідомили у патрульній поліції.
Крім того, під час огляду автомобіля у салоні виявили паперовий згорток із подрібненою речовиною, зовні схожою на наркотичну.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.
На водійку склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Також патрульні винесли постанови за керування автомобілем без чинного поліса обов’язкового страхування та рух зустрічною смугою.
Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною. Внаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події.