12:27  20 вересня
У Краматорську внаслідок ударів дронів спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівках
11:27  20 вересня
На Запоріжжі ворог двічі атакував рятувальників: пошкоджено спецтранспорт
10:57  20 вересня
На Вінниччині ворожий БПЛА атакував об'єкт залізничної інфраструктури
UA | RU
UA | RU
20 вересня 2026, 12:45

У Вінниці водійка виїхала на зустрічну смугу: у її організмі виявили п’ять видів наркотиків

20 вересня 2026, 12:45
Читайте также на русском языке
Фото: полиція Вінницької області
Читайте также
на русском языке

У Вінниці патрульні зупинили 33-річну водійку автомобіля Renault Megane, яка порушила правила дорожнього руху та виїхала на зустрічну смугу. Під час медичного огляду в її організмі виявили одразу п’ять видів наркотичних речовин

Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 18 вересня на проспекті Коцюбинського. Патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водійкою інспектори помітили в неї ознаки наркотичного сп’яніння.

"Порушниця погодилася пройти огляд у лікаря-нарколога. У її організмі виявили п'ять видів наркотичних речовин", — повідомили у патрульній поліції.

Крім того, під час огляду автомобіля у салоні виявили паперовий згорток із подрібненою речовиною, зовні схожою на наркотичну.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.

На водійку склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Також патрульні винесли постанови за керування автомобілем без чинного поліса обов’язкового страхування та рух зустрічною смугою.

Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною. Внаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінниця водій наркотики
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У Краматорську ворожа авіабомба влучила в евакуаційний пункт: на місці були люди
20 вересня 2026, 16:53
ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка через криптовалюту вивела 23,5 млрд грн
20 вересня 2026, 16:28
У Краматорську внаслідок артобстрілу мікрорайону Лазурний загинула жінка та постраждав чоловік
20 вересня 2026, 15:59
У Києві через пожежі на Київщині фіксують задимлення та запах гарі: поради КМДА
20 вересня 2026, 15:22
Операція "Вівальді": бійці Третього армійського корпусу звільнили Шандриголове, Дерилове та Дробишеве на Донеччині
20 вересня 2026, 14:51
У Рівному зіткнулися BMW та мотоцикл Suzuki: травмувався 23-річний водій
20 вересня 2026, 14:01
На Сумщині ворожий дрон атакував пересувне відділення Укрпошти: тяжко поранено працівників
20 вересня 2026, 13:40
У Рівненському районі внаслідок ДТП на скутері загинув 45-річний чоловік
20 вересня 2026, 13:06
РФ ударила FPV-дронами по Нікопольщині: постраждали двоє людей
20 вересня 2026, 12:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »