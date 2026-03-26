Чоловік намагався втекти, але його затримали

В одному з сіл Теплицької громади 28-річний чоловік під час конфлікту з дружиною підпалив речі у будинку. В результаті виникла пожежа – вона пошкодила будинок та господарську споруду. Рятувальники ДСНС загасили вогонь, ніхто не постраждав.

Після підпалу чоловік намагався втекти з громади на автобусі, проте його розшукали та затримали оперативники.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК України). Фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловіку підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік надіслав дружині посилку із вибухівкою. Внаслідок вибуху 25-річна жінка загинула, двоє її дітей у лікарні.