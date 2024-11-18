В Сумской области 63-летняя женщина повредила 27 могил на кладбище
В Ворожбе на Белополье женщина повредила 27 памятников на городском кладбище. За совершенное ее ждет уголовная ответственность
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На днях полиция получила сообщение от жительницы района о том, что кто-то повредил памятник на могиле ее мужа. Полицейские обнаружили еще 26 поврежденных фотоизображений на памятниках и разбросанные цветы у мест захоронений.
Правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Ею оказалась 63-летняя местная жительница.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Решается вопрос об извещении женщине о подозрении по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой).
Напомним, ранее в Смеле в Черкасской области установили видеонаблюдение на кладбище после случаев вандализма.