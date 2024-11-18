фото: полиция

В Ворожбе на Белополье женщина повредила 27 памятников на городском кладбище. За совершенное ее ждет уголовная ответственность

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На днях полиция получила сообщение от жительницы района о том, что кто-то повредил памятник на могиле ее мужа. Полицейские обнаружили еще 26 поврежденных фотоизображений на памятниках и разбросанные цветы у мест захоронений.

Правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Ею оказалась 63-летняя местная жительница.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Решается вопрос об извещении женщине о подозрении по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой).

Напомним, ранее в Смеле в Черкасской области установили видеонаблюдение на кладбище после случаев вандализма.