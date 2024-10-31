Мешканець Вінниччини вдерся до будинку і зґвалтував жінку: як його покарали

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Злочин стався 18 січня у Жмеринському районі. 36-річного ґвалтівника засудили до 4,5 років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що чоловік неодноразово відбував покарання за незаконне заволодіння автомобілем та крадіжки. Влітку минулого року він вийшов із виправної колонії.

За матеріалами слідства, в січні в одному з населених пунктів Жмеринського району зловмисник посягнув на статеву та особисту недоторканість 83-річної пенсіонерки.

"Застосовувавши силу, він повалив її на диван та зґвалтував, після чого втік з місця події. Фігуранта розшукали за декілька годин після того, як потерпіла розповіла про злочин поліції", — йдеться в повідомленні.

Днями Жмеринський міський суд Вінницької області виніс фігуранту вирок. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки та 6 місяців.

Нагадаємо, раніще повідомлялося, що двоє обвинувачених у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті досягли повноліття і перед завершенням судового розгляду вирішили мобілізуватися.