В Николаевской области задержали рецидивиста, изнасиловавшего 28-летнюю женщину
Происшествие случилось на днях в одной из громад в Вознесенском районе Николаевской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Так, 28-летняя женщина рассказала полиции, что вечером в ее дом пришел 47-летний односельчанин, который, будучи пьяным, применил физическую силу и изнасиловал ее.
Следователи назначили проведение необходимых экспертиз.
Злоумышленника, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, задержали.
Злоумышленнику объявили подозрение. Суд взял мужчину под стражу.
Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье достигли совершеннолетия и перед завершением судебного разбирательства решили мобилизоваться.