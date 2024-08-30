В Виннице на складе погиб 21-летний работник

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Полиция устанавливает обстоятельства гибели работника во время выполнения работ на складе в Виннице

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось около четырех утра 28 августа на территории одного из складских помещений в городе. Во время выполнения работ 21-летний водитель погрузчика попал под штабелер, в результате чего получил смертельные травмы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области на предприятии погиб мужчина. Трагическое происшествие случилось на одном из предприятий Карловки.