У Вінниці чоловік посеред вулиці влаштував різанину: двоє постраждалих
Чоловік наніс перехожим непроникаючі рани обличчя та рук
Чоловік наніс перехожим непроникаючі рани обличчя та рук
У Вінниці чоловік з ножем накинувся на перехожих, внаслідок чого дві людини зазнали поранень.
Про це повідомила "Суспільному" речниця обласного управління поліції Ганна Олійник, пише RegioNews.
Правоохоронців викликали очевидці. Порушника затримали одразу.
За попередніми даними, чоловік (1998 р.н.) наніс непроникаючі рани обличчя та рук двом вінничанам, які йшли вулицею. Їм надали медичну допомогу.
За словами Олійник, порушник поводив себе неадекватно. Наразі зʼясовують, чи був він у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння. Чоловіку загрожує покарання за хуліганство із застосуванням холодної зброї.
Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік влаштував різанину посеред вулиці через зауваження з приводу вигулу собаки.
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