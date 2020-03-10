Туристки из Винницы испортили фреску в Ватикане
Две туристки из Винницы испортили надписями стену с фреской в папском рабочем кабинете Ватикана
Две туристки из Винницы испортили надписями стену с фреской в папском рабочем кабинете Ватикана
Видеодоказательство продемонстрировали в Facebook-сообществе "Италия для меня”, сообщают RegioNews.
Гражданки Украины Елена и Тамара, очевидно, жительницы Винницы, выцарапали чем-то острым свои имена в музее на стене с фреской "Афинская школа” авторства Рафаэля Санти. Кроме украинок, подобные надписи здесь неоднократно оставляли и граждане других стран. утверждают работники музея.
"Афинская школа” считается одним из величайших творений Ренессанса. В центре фрески изображены Аристотель и Платон. Их окружают другие философы Античности: Сократ, Парменид, Диоген, Пифагор, Гераклит, Евклид и Гіпатія.
Как сообщали RegioNews ранее, за 9 месяцев 2019 года в бюджет поступило 3554,4 млн грн налогов от предприятий туристической сферы.
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