Туристки из Винницы испортили фреску в Ватикане

Две туристки из Винницы испортили надписями стену с фреской в папском рабочем кабинете Ватикана

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Две туристки из Винницы испортили надписями стену с фреской в папском рабочем кабинете Ватикана

Видеодоказательство продемонстрировали в Facebook-сообществе "Италия для меня”, сообщают RegioNews.

Гражданки Украины Елена и Тамара, очевидно, жительницы Винницы, выцарапали чем-то острым свои имена в музее на стене с фреской "Афинская школа” авторства Рафаэля Санти. Кроме украинок, подобные надписи здесь неоднократно оставляли и граждане других стран. утверждают работники музея.

"Афинская школа” считается одним из величайших творений Ренессанса. В центре фрески изображены Аристотель и Платон. Их окружают другие философы Античности: Сократ, Парменид, Диоген, Пифагор, Гераклит, Евклид и Гіпатія.

Как сообщали RegioNews ранее, за 9 месяцев 2019 года в бюджет поступило 3554,4 млн грн налогов от предприятий туристической сферы.



