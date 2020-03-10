Туристки із Вінниці зіпсували фреску у Ватикані

Дві туристки із Вінниці зіпсували написами стіну з фрескою в папському робочому кабінеті Ватикану

Фото:depositphotos

Дві туристки із Вінниці зіпсували написами стіну з фрескою в папському робочому кабінеті Ватикану

Відеодоказ продемонстрували у Facebook-спільноті "Італія для мене”, повідомляють RegioNews. Громадянки України Олена й Тамара, вочевидь, мешканці Вінниці, видряпали чимось гострим свої імена в музеї на стіни із фрескою "Афінська школа” авторства Рафаеля Санті. Окрім українок, подібні написи тут неодноразово залишали й громадяни інших країн. стверджують працівники музею. "Афінська школа” вважається одним з найвидатніших творінь Ренесансу. У центрі фрески зображені Аристотель і Платон. Їх оточують інші філософи Античності: Сократ, Парменід, Діоген, Піфагор, Геракліт, Евклід і Гіпатія. Як повідомляли RegioNews раніше, за 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло 3554,4 млн грн податків від підприємств туристичної сфери.





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