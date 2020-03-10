Туристки із Вінниці зіпсували фреску у Ватикані
Дві туристки із Вінниці зіпсували написами стіну з фрескою в папському робочому кабінеті Ватикану
Дві туристки із Вінниці зіпсували написами стіну з фрескою в папському робочому кабінеті Ватикану
Відеодоказ продемонстрували у Facebook-спільноті "Італія для мене”, повідомляють RegioNews.
Громадянки України Олена й Тамара, вочевидь, мешканці Вінниці, видряпали чимось гострим свої імена в музеї на стіни із фрескою "Афінська школа” авторства Рафаеля Санті. Окрім українок, подібні написи тут неодноразово залишали й громадяни інших країн. стверджують працівники музею.
"Афінська школа” вважається одним з найвидатніших творінь Ренесансу. У центрі фрески зображені Аристотель і Платон. Їх оточують інші філософи Античності: Сократ, Парменід, Діоген, Піфагор, Геракліт, Евклід і Гіпатія.
Як повідомляли RegioNews раніше, за 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло 3554,4 млн грн податків від підприємств туристичної сфери.
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- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
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- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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