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10 березня 2020, 17:29 5

Туристки із Вінниці зіпсували фреску у Ватикані

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10 березня 2020, 17:29 5
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Дві туристки із Вінниці зіпсували написами стіну з фрескою в папському робочому кабінеті Ватикану
Фото:depositphotos
Дві туристки із Вінниці зіпсували написами стіну з фрескою в папському робочому кабінеті Ватикану

Відеодоказ продемонстрували у Facebook-спільноті "Італія для мене”, повідомляють RegioNews.

Громадянки України Олена й Тамара, вочевидь, мешканці Вінниці, видряпали чимось гострим свої імена в музеї на стіни із фрескою "Афінська школа” авторства Рафаеля Санті. Окрім українок, подібні написи тут неодноразово залишали й громадяни інших країн. стверджують працівники музею.

"Афінська школа” вважається одним з найвидатніших творінь Ренесансу. У центрі фрески зображені Аристотель і Платон. Їх оточують інші філософи Античності: Сократ, Парменід, Діоген, Піфагор, Геракліт, Евклід і Гіпатія.

Як повідомляли RegioNews раніше, за 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло 3554,4 млн грн податків від підприємств туристичної сфери.




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