В Винницкой области объявили штормовое предупреждение

11 марта в Винницкой области ожидают сильные порывы ветра

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11 марта в Винницкой области ожидают сильные порывы ветра

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра, передают RegioNews.

Днем 11 марта на территории региона ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/сек. Ночная температура будет держаться в пределах +4...+6 градусов, днем столбик термометра покажет +9...+11 градусов.

Сотрудники МЧС призывают горожан и гостей Винницкой области быть осмотрительными и в среду по возможности не находиться долгое время на улице, не пытаться спрятаться от порывов ветра под деревьями и металлическими конструкциями.

Как писали RegioNews ранее, коммунальщики еще не успела ликвидировать все последствия предыдущего урагана, а синоптики вновь предупреждают об ухудшении погоды в Одесской области.