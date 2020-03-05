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05 марта 2020, 17:07 7

Спортсмен из Винницы победил в международном турнире

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05 марта 2020, 17:07 7
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Винничанин Иван Чернига занял третье место в международном турнире по греко-римской борьбе, который проходил в белорусском городе Лида
Винничанин Иван Чернига занял третье место в международном турнире по греко-римской борьбе, который проходил в белорусском городе Лида

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу Винницкого городского совета.

В соревнованиях приняли участие 263 участника из 13 стран. В составе сборной команды Украины в этом турнире приняли участие два винничанина: Владислав Черторинський 110 кг и Чернига Иван 92кг.

Винничанин Иван Чернига занял третье место.

Как информировали RegioNews, черкащан Назара Чепурного, Анастасию Сапсай, Ивана Ткаченко и Никиту Русловое номинировали на звание "Герой спортивного года". Торжественная церемония состоится 9 марта в Киеве.


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