Спортсмен из Винницы победил в международном турнире

Винничанин Иван Чернига занял третье место в международном турнире по греко-римской борьбе, который проходил в белорусском городе Лида

Винничанин Иван Чернига занял третье место в международном турнире по греко-римской борьбе, который проходил в белорусском городе Лида

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