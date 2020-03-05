Спортсмен із Вінниці переміг у міжнародному турнірі

Вінничанин Іван Черніга зайняв третє місце у міжнародному турнірі з греко-римської боротьби, що відбувався у білоруському місті Ліда

Вінничанин Іван Черніга зайняв третє місце у міжнародному турнірі з греко-римської боротьби, що відбувався у білоруському місті Ліда

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