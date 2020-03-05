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05 березня 2020, 17:07 7

Спортсмен із Вінниці переміг у міжнародному турнірі

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05 березня 2020, 17:07 7
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Вінничанин Іван Черніга зайняв третє місце у міжнародному турнірі з греко-римської боротьби, що відбувався у білоруському місті Ліда
Вінничанин Іван Черніга зайняв третє місце у міжнародному турнірі з греко-римської боротьби, що відбувався у білоруському місті Ліда

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу Вінницької міської ради.

У змаганнях взяли участь 263 учасника з 13 країн. В складі збірної команди України в цьому турнірі взяли участь два вінничанина: Владислав Черторинський 110 кг та Черніга Іван 92кг.

Вінничанин Іван Черніга посів третє місце.

Як інформували RegioNews, черкащан Назара Чепурного, Анастасію Сапсай, Івана Ткаченка і Нікіту Руслова номінували на звання "Герой спортивного року України". Урочиста церемонія відбудеться 9 березня у Києві.


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