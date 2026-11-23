Фото: прокуратура

В воскресенье, 22 ноября, российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции на многоэтажное здание в Славянске Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Авиабомба попала в один из подъездов дома. В результате атаки погибли женщина и 56-летний мужчина.

Ранения получили мужчины в возрасте 42 и 78 лет, а также 62-летняя женщина. У пострадавших диагностировали взрывчатые травмы, контузии и множественные ранения.

Кроме того, повреждены девять многоквартирных домов. Окончательные последствия удара устанавливаются.

Напомним, в Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного в результате российской атаки дома. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 11 погибших.