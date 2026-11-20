Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили двух агентов РФ. Они совершали поджоги по заказу РФ

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Соломенском районе столицы 17-летний парень поджег микроавтобус. До этого он познакомился с девушкой в приложении для знакомств и договорился с ней о встрече. Однако когда он пришел на место, ему позвонил по телефону незнакомец, представившийся представителем СБУ. Он убедил его, что девушка якобы агент РФ, сам он стал ее сообщником.

Парня убедили "выполнить задачу": поджечь автомобиль, якобы принадлежащий российскому агенту. Парень это сделал.

Также 24-летний киевлянин согласился на предложение заработка, которое нашел в мессенджере. За поджог авто ему обещали 800 долларов.

"Фигурант вышел во двор собственного дома со средствами для поджога, сфотографировал припаркованные автомобили и прислал снимки куратору, указавшему на конкретную цель - Toyota RAV4. Мужчина поджег капот внедорожника и транспортное средство полностью сгорел. Обещанных денег делец так и не получил", - говорят в полиции.

Обеим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.