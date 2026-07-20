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20 июля 2026, 21:58

Отсрочка по-новому: как теперь оформить документы через "Дию" и ЦНАП

20 июля 2026, 21:58
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Фото: Минобороны
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Кабинет Министров Украины обновил порядок предоставления и переоформления отсрочок от мобилизации. Отныне военнообязанные, уже имеющие действующую отсрочку, смогут переоформить ее по другому законному основанию без риска потерять право на отсрочку при рассмотрении заявления

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает RegioNews .

Изменения касаются случаев, когда у военнообязанного возникло новое основание для отсрочки, предусмотренное статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Например, если человек имел отсрочку через обучение, а впоследствии получил право на него из-за рождения третьего ребенка или необходимость ухода за родственником.

В правительстве подчеркнули, что при рассмотрении заявления действующая отсрочка будет продолжать действовать, если нет оснований для ее отмены. Если комиссия одобрит переоформление, предварительную отсрочку аннулируют только после внесения новых сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". В случае отказа предварительная отсрочка будет действовать до истечения установленного срока.

Также правительство предусмотрело возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через Центры предоставления административных услуг с использованием средств портала "Действие".

Новый порядок предусматривает автоматическую проверку нахождения лица на военном учете и наличия действующей отсрочки. Если человек не состоит на учете или уже имеет действительную отсрочку, система не позволит сформировать новое заявление, кроме случаев переоформления или когда до истечения срока отсрочки осталось менее 30 дней.

Согласно изменениям комиссия будет рассматривать заявление в течение семи рабочих дней с момента его регистрации. Если потребуются дополнительные запросы в государственные органы, этот срок может быть продлен до 15 рабочих дней.

Кроме того, военнообязанных не будут направлять на прохождение военно-врачебной комиссии, пока не будет принято решение о предоставлении или переоформлении отсрочки.

В случае положительного решения, информацию в реестр "Оберіг" будут вносить в течение одного календарного дня.

Отдельно Кабмин уточнил порядок оформления отсрочок для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также процедуру внесения соответствующих данных в реестр "Оберег".

В Министерстве обороны отметили, что изменения должны сделать процедуру оформления и переоформления отсрочок более цифровой, прозрачной и предсказуемой, а также обеспечить защиту военнообязанных прав во время рассмотрения их заявлений.

Напомним, что приложение " Резерв +" с 18 по 22 июля может быть временно недоступно из-за проведения технических работ.

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