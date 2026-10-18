Скандальное постановление Кабмина: аналитические центры требуют моратория на пересмотр критериев бронирования

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Украинские аналитические центры призвали Кабинет Министров доработать скандальный проект изменений к правилам бронирования, который предусматривает создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных, сокращение предельных лимитов бронирования и изменение порядка определения предприятий критически важными

Аналитические центры поддерживают борьбу с фиктивным трудоустройством ради бронирования, однако считают предложенные механизмы неадекватными и чрезмерными.

Об этом говорится в обращении 16 ведущих аналитических центров, специализирующихся на экономической политике, к президенту Украины, премьер-министру, профильным министрам и представителям власти.

По их мнению, вместо адресных проверок предприятий с признаками злоупотреблений правительство предлагает общие ограничения, которые могут затронуть добросовестный бизнес. Эксперты предупреждают, что предложенные ограничения могут усложнить работу критически важных предприятий, создать дополнительные коррупционные риски и негативно повлиять на обороноспособность страны.

"Авторы новых изменений указывают на схемы с трудоустройством псевдоработников при действующей модели бронирования. При этом бороться с такими схемами, которыми пользуются отдельные предприятия, предлагают методом "ковровых бомбардировок" вместо качественных риск-ориентированных подходов. Это не решит проблему, а лишь нанесет значительный ущерб экономике. Кроме того, вне внимания остаются более 2 млн уклонистов, находящихся в розыске, на которых в первую очередь должно было бы быть сосредоточено внимание Кабинета Министров", – отмечает Олег Гетман, координатор Экономической экспертной платформы, коалиции аналитических центров.

По оценке экспертов, создание Координационного центра может увеличить сроки рассмотрения вопросов, касающихся критичности предприятий, с 10 до 17 рабочих дней. При этом для ряда процедур не определены четкие сроки принятия решений.

Еще одна проблема – отсутствие четких процедур отмены статуса критически важного предприятия. В проекте не определен исчерпывающий перечень оснований для такого решения, порядок уведомления предприятия, сроки предоставления объяснений и механизм обжалования. В аналитических центрах напоминают, что потеря статуса может лишить работников оснований для отсрочки от призыва. Это создает риски для предприятий, которые выполняют оборонные контракты, ремонтируют энергетические объекты или обеспечивают работу критической инфраструктуры.

"Проект постановления в текущей редакции не соответствует заявленной цели, несет существенные угрозы для бизнеса, оборонной и экономической устойчивости государства... Это создает чрезвычайные коррупционные риски; рекомендации Центра являются основанием для отмены статуса без процедурных гарантий, а переходные положения в отношении уже предоставленных статусов и бронирований отсутствуют; ограничения вводятся в наиболее уязвимых для государства сферах и в самый неблагоприятный период, без количественной оценки последствий и без консультаций; существенные замечания Минэнерго, Министерства юстиции, Минцифры и частично НАПК остались без ответа по существу", – говорится в обращении.

Авторы обращения призвали Кабмин доработать проект постановления с учетом замечаний профильных министерств, аналитических центров и бизнес-сообщества.

Обращение подписали следующие аналитические центры: Центр социально-экономических исследований – CASE Украина, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт социально-экономической трансформации, Центр экономической стратегии, Украинский институт правовой политики, Сеть защиты национальных интересов "АНТС", Growford Institute, Институт налоговых реформ, Ассоциация налоговых консультантов, Институт экономического лидерства, Аналитический центр Advanter Group, Офис шеф-экономиста КБС, Аналитическая группа Экономической экспертной платформы, Институт финансов и права, Аналитический центр "Технологии Прогресса", Kyiv Foresight Foundation.

Напомним, Украинская Рада Бизнеса призвала правительство не согласовывать проект постановления об изменении правил бронирования военнообязанных в нынешней редакции. Представители бизнес-сообщества считают, что предложенные Министерством экономики изменения могут усложнить работу предприятий, ослабить критическую инфраструктуру и привести к сокращению производства.

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