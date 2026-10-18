Выехал на встречную полосу: в Хмельницкой области в ДТП погиб 37-летний мужчина

Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погиб 37-летний мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла на днях на автодороге М-30 "Стрый – Изварино" вблизи села Вербка Хмельницкого района.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом DAF с полуприцепом. За рулем грузовика находился 53-летний мужчина.

В результате столкновения 37-летний водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, во Львовской области столкнулись мотоцикл и Volkswagen . В результате ДТП травмировался 75-летний мотоциклист, его госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.