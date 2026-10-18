14:19  17 октября
Во Львовской области столкнулись мотоцикл и Volkswagen
13:17  17 октября
В Киевской области прокурора задержали по подозрению в смертельном ДТП
10:36  18 октября
Выехал на встречную полосу: в Хмельницкой области в ДТП погиб 37-летний мужчина
UA | RU
UA | RU
18 октября 2026, 10:36

Выехал на встречную полосу: в Хмельницкой области в ДТП погиб 37-летний мужчина

18 октября 2026, 10:36
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погиб 37-летний мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла на днях на автодороге М-30 "Стрый – Изварино" вблизи села Вербка Хмельницкого района.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом DAF с полуприцепом. За рулем грузовика находился 53-летний мужчина.

В результате столкновения 37-летний водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, во Львовской области столкнулись мотоцикл и Volkswagen . В результате ДТП травмировался 75-летний мотоциклист, его госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область ДТП ПДД встречная полоса водитель грузовик
ДТП в Ровенской области: грузовик сбил 16-летнего парня
16 октября 2026, 20:29
На Волыни автомобиль снес столб и перевернулся: есть погибший, двое травмированных
16 октября 2026, 13:12
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель погиб, двое пассажиров госпитализированы
16 октября 2026, 12:22
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Российский удар по Полтаве: один человек погиб, еще четверо пострадали
18 октября 2026, 11:44
Россия атаковала Украину ракетой и 180 дронами: сколько целей сбила ПВО
18 октября 2026, 11:11
На Волыни после российской атаки призвали покинуть дома: что произошло
18 октября 2026, 10:15
На Сумщине из-за российских обстрелов погибли два человека, еще пятеро пострадали
18 октября 2026, 09:46
Россияне снова атаковали Ровно: что известно о последствиях
18 октября 2026, 09:28
Россияне ударили по Запорожью: погибла 27-летняя женщина, среди раненых – ребенок
18 октября 2026, 09:10
Силы беспилотных систем поразили базу "БАРС-Сармат" в Кирилловке
17 октября 2026, 18:49
В ночных клубах Львова клиенты потеряли почти 3,15 млн грн: полиция провела 17 обысков
17 октября 2026, 18:08
В Херсонской области из-за артобстрела пострадали 8-летняя девочка и 46-летняя женщина
17 октября 2026, 17:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Николай Княжицкий
Вадим Денисенко
Все блоги »