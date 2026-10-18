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18 октября 2026, 16:22

Силы обороны поразили военные объекты РФ в Донецкой и Луганской областях

18 октября 2026, 16:22
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Иллюстрация: Генштаб
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17 октября и в ночь на 18 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба, передает RegioNews.

В частности, в районе Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Это должно снизить способности противника атаковать территорию Украины и гражданскую инфраструктуру с помощью дронов разных модификаций.

Кроме того, в районе Суходольска Луганской области поражена ремонтная база автомобильной техники и боевых бронированных машин группировки войск "Юг". Это затрудняет восстановление поврежденной техники и ее возвращение в боевые подразделения.

Также украинские защитники нанесли удар по месту сосредоточения личного состава одного из подразделений российской армии вблизи населенного пункта Дубово Донецкой области.

В силах обороны отмечают, что работа по уничтожению важных военных целей противника продолжается.

Напомним, операторы 413 отдельного полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили пункт временной дислокации российского центра специального назначения "БАРС-Сармат" во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области.

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