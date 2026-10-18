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Во Львовской области автобус сбил 77-летнего велосипедиста: мужчина умер
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18 октября 2026, 15:43

Во Львовской области автобус сбил 77-летнего велосипедиста: мужчина умер

18 октября 2026, 15:43
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний велосипедист. Мужчина столкнулся с автобусом, получил травмы и умер в больнице, несмотря на усилия медиков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 17 октября около 18:20 в селе Наконечное Первое Яворивского района.

По предварительным данным, столкнулись автобус Automet Apollo под управлением 37-летнего жителя Яворивского района и велосипед, которым управлял 77-летний местный житель.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его госпитализировали, однако спасти мужчину не удалось.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, вблизи поселка Магеров Львовского района столкнулись мотоцикл Alpha и автомобиль Volkswagen Sharan. В результате ДТП травмировался 75-летний мотоциклист, его госпитализировали.

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