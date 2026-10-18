76 ударов по энергетике за неделю: Зеленский рассказал о масштабах атак РФ

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Россия продолжает массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. За неделю с момента объявления американским президентом энергетического перемирия российские войска 76 раз целенаправленно избивали по энергетическому и нефтегазовому сектору

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, только в ночь на 18 октября россияне атаковали подстанции в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Из-за ударов десятки тысяч семей остались без электроэнергии. Энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы возобновить электроснабжение.

Также российские войска наносили удары по жилым домам в разных регионах Украины.

Кроме того, утром россияне атаковали сельскохозяйственное предприятие на Волыни. На месте работают соответствующие службы.

По данным президента, в течение прошлой недели Россия выпустила по Украине почти 2700 ударных беспилотников, 1700 управляемых авиабомб и 66 ракет, большинство из которых баллистические.

Зеленский подчеркнул, что основными целями российских ударов остается энергетическая инфраструктура, а целью атак является попытка повлечь за собой масштабные отключения электроэнергии.

Президент также призвал Соединенные Штаты усилить давление на Россию, отметив, что Москва не демонстрирует готовность к миру, а продолжает войну и атаки на украинскую инфраструктуру.

"Именно на Россию нужно давить, чтобы у мира был шанс", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь дела с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский лидер не стремится договариваться с Россией.

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