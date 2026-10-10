1420 оккупантов, 50 артсистем и 1591 дрон: Генштаб обновил потери РФ
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1420 оккупантов, 4 танка, 50 артсистем, 6 бронемашин, 1591 БпЛА, а также 536 авто и спецтехники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны ударили по Омскому НПЗ. Это один из самых мощных НПЗ в РФ, где перерабатывают более 21 миллиона тонн нефти в год.
Ранее украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. В частности, были поражены в районе Донецка – место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА.
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