1420 окупантів, 50 артсистем і 1591 дрон: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1420 окупантів, 4 танка, 50 артсистем, 6 бронемашин, 1591 БпЛА, а також 536 авто та спецтехніки

Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили оборони вдарили по Омсьському НПЗ. Це один із найпотужніших НПЗ в РФ, де переробляють понад 21 мільйон тонн нафти на рік.

Раніше українські військові завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ. Зокрема, були уражені районі Донецька – місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.