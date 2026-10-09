Графіки не діють: в окремих регіонах України аварійно вимикають світло

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У п'ятницю, 9 жовтня, в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі після чергових російських обстрілів

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

У регіонах, де діють аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та відновленням надійного електропостачання. Аварійні відключення скасують після покращення стану енергосистеми.

В "Укренерго" закликали українців стежити за повідомленнями місцевих обленерго, адже ситуація може змінюватися.

Також споживачів, у яких наразі є електроенергія, просять користуватися нею ощадливо.

Нагадаємо, журналісти "Схем" отримали копію документа РФ, у якому йдеться про можливу стратегію ударів по енергетичній та комунальній інфраструктурі України. Зокрема, відомо про приблизну кількість ракет та дронів, які росіяни планують спрямувати проти України.