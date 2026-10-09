00:55  09 жовтня
Ведучий Олександр Педан переніс серйозну операцію
09:11  09 жовтня
Ворог ударив по передмістю Харкова: поранено трьох жінок
11:19  09 жовтня
Ховали метадон у печиві та сирі: на Львівщині судитимуть двох чоловіків
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2026, 09:35

Графіки не діють: в окремих регіонах України аварійно вимикають світло

09 жовтня 2026, 09:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 9 жовтня, в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі після чергових російських обстрілів

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

У регіонах, де діють аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та відновленням надійного електропостачання. Аварійні відключення скасують після покращення стану енергосистеми.

В "Укренерго" закликали українців стежити за повідомленнями місцевих обленерго, адже ситуація може змінюватися.

Також споживачів, у яких наразі є електроенергія, просять користуватися нею ощадливо.

Нагадаємо, журналісти "Схем" отримали копію документа РФ, у якому йдеться про можливу стратегію ударів по енергетичній та комунальній інфраструктурі України. Зокрема, відомо про приблизну кількість ракет та дронів, які росіяни планують спрямувати проти України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна електроенергія Укрэнерго відключення світла аварійна бригада
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
На Закарпатті 19-річна дівчина за $6000 переправляла чоловіків до Румунії
09 жовтня 2026, 11:40
Ховали метадон у печиві та сирі: на Львівщині судитимуть двох чоловіків
09 жовтня 2026, 11:19
Росія атакувала Одещину: пошкоджені 11 будинків на базах відпочинку
09 жовтня 2026, 10:58
Маєток за $2 млн і смартквартира в декларації: розслідування про родину радника Нацполіції
09 жовтня 2026, 10:43
Аварія на залізниці у Львові: вже 14 постраждалих, десятеро в лікарнях
09 жовтня 2026, 10:24
На Запоріжжі через атаки РФ загинули двоє людей, ще 18 поранені
09 жовтня 2026, 09:57
Ворог ударив по передмістю Харкова: поранено трьох жінок
09 жовтня 2026, 09:11
Росія атакувала Україну 136 дронами: скільки цілей збила ППО
09 жовтня 2026, 08:59
Троє постраждалих і зникла жінка: наслідки атаки РФ на Київщині
09 жовтня 2026, 08:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »