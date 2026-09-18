Фото: ОВА

В ночь на 18 сентября российские войска совершили более 10 атак на три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре из-за вражеских ударов повреждены предприятия. Пострадали два человека: 40-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 39-летний мужчина будет лечиться дома.

На Никопольщине под огнем оказались Никополь, а также Красногригорьевская и Марганецкая громады. Повреждения получили многоквартирные дома, административное здание и киоск.

В Синельниковском районе враг атаковал Петропавловскую громаду, там был поврежден частный дом.

Напомним, около 23:00 17 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по торговому центру на правобережье Запорожья. В результате вражеской атаки здание ТЦ выгорело полностью и было разрушено.