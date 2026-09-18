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18 сентября 2026, 08:29

РФ атаковала Украину 93 дронами: есть попадания на 13 локациях

18 сентября 2026, 08:29
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 18 сентября РФ атаковала Украину 93 ударными БпЛА типа Shahed (46 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 69 российских беспилотников и 3 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, около 23:00 17 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по торговому центру на правобережье Запорожья. В результате вражеской атаки здание ТЦ выгорело полностью и было разрушено.

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