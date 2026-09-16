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16 вересня 2026, 21:25

ЗСУ атакували російський Су-24

16 вересня 2026, 21:25
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Фото з відкритих джерел
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Українські військові підтвердили ураження російського Су-24. Також відомо про атаку по інших обʼєктах ворога

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Українські військові атакували російський Су-24, який знаходився на території окупованого Криму. Наразі ступінь пошкоджень уточнюється.

Також у районі Донецька українські військові завдали ударів по місцях зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників ворога. На Донеччині та на Запоріжжі атакували пункти управління безпілотників окупантів.

На Луганщині атакували склад боєприпасів ворога. Також відомо про ураження бази зберігання пального ворога на Луганщині та на Запоріжжі. У тимчасово окупованому Криму вразили пости технічних засобів розвідки "Гненадер".

Нагадаємо, раніше Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ 27 та 30 серпня.

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