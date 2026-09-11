23:55  10 вересня
Бензин дорожчає без упину: що відбувається з цінами на АЗС
01:35  11 вересня
Ведуча Соломія Вітвіцька зізналась, чи вигадала вже ім'я первістку
00:55  11 вересня
Блогерка Віка Бакалова виходить заміж
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2026, 08:41

РФ запустила по Україні понад 160 БпЛА: є влучання на 19 локаціях

11 вересня 2026, 08:41
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 11 вересня РФ атакувала Україну S8000 "Бандероль" та 161 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 138 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 11 вересня російські війська продовжили атакувати безпілотниками Київ. Дрон поцілив у багатоповерхівку, виникла пожежа. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли безпілотники ППО
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Житомирщині ворожі дрони пошкодили приватне підприємство: виникла пожежа
11 вересня 2026, 08:56
На Київщині рятувальники локалізували пожежу на складі: під час гасіння ворог завдав повторного удару
11 вересня 2026, 08:27
Втрати армії РФ станом на 11 вересня: Генштаб оновив дані
11 вересня 2026, 08:14
Майже 900 ударів за добу: на Запоріжжі через ворожі удари постраждали п'ятеро людей
11 вересня 2026, 07:55
Ворожі удари по трьох районах Дніпропетровщини: постраждали троє людей
11 вересня 2026, 07:40
Нічний удар по Києву: дрон поцілив у багатоповерхівку, вісім постраждалих
11 вересня 2026, 07:25
Удари по Київщині: у Бучанському районі спалахнула масштабна пожежа на складі
11 вересня 2026, 07:06
Ведуча Соломія Вітвіцька зізналась, чи вигадала вже ім'я первістку
11 вересня 2026, 01:35
Блогерка Віка Бакалова виходить заміж
11 вересня 2026, 00:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Всі блоги »