РФ запустила по Україні понад 160 БпЛА: є влучання на 19 локаціях
У ніч на 11 вересня РФ атакувала Україну S8000 "Бандероль" та 161 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 138 російських безпілотників.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, вночі 11 вересня російські війська продовжили атакувати безпілотниками Київ. Дрон поцілив у багатоповерхівку, виникла пожежа. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.