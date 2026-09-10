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10 вересня 2026, 17:14

Сили оборони уразили пункти управління БпЛА, склади та три РЛС росіян

10 вересня 2026, 17:14
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Упродовж 9 вересня та в ніч на 10 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктах російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Донецьку українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників типу "Герань"/"Гербера".

Крім того, уражені пункти управління підрозділів БпЛА ворога в Осипенку та Токмаку Запорізької області, а також у Комишуватому, Ясногорівці та Очеретиному на Донеччині. У Луганському та Зайцевому Донецької області під удар потрапили пункти управління російських підрозділів, а в районі Довжанська на Луганщині – склад боєприпасів.

Також Сили оборони ефективно відпрацювали по території РФ: у Брянській області уражені три радіолокаційні станції – у Павлині, Картушині та Антонівці (зокрема РЛС "Небо-СВ").

У Трубчевську Брянської області уражено наземний ретранслятор, за допомогою якого росіяни керували ударними дронами "Герань" і "Гербера".

Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях ворога триває.

Нагадаємо, Сили оборони вдарили по порту в Махачкалі, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану. Також підтверджено ураження трьох кораблів у Новоросійську РФ.

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