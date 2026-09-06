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06 вересня 2026, 10:17

Сили ППО збили та подавили 88 ворожих БпЛА і дронів під час масованої атаки

06 вересня 2026, 10:17
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Фото ілюстративне
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У ніч на 6 вересня російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками різних типів, а також баражуючими боєприпасами S8000 "Бандероль"

Про це повідомили Повітряні сили, передає RegioNews.

За даними Повітряних сил, атака розпочалася з 18:00 5 вересня. Росія запускала Shahed, зокрема реактивні, "Гербери", дрони-імітатори "Пародія" та S8000 "Бандероль". Пуски здійснювалися з районів Міллерового, Орла, Курська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 82 ворожі БпЛА та 6 S8000 "Бандероль".

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 11 локаціях, ще на 7 локаціях впали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, що у суботу, 5 вересня, близько опівдня російські війська атакували дронами Shahed пасажирський потяг у Чорнобаївці на Херсонщині. Внаслідок удару поранення дістали двоє людей.

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