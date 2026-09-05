Україну накриє сильний вітер: 6 вересня очікуються пориви до 20 м/с
У неділю, 6 вересня, в Україні очікується погіршення погодних умов
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними метеорологів, вдень у більшості областей, крім північного сходу країни, прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.
Через сильний вітер оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.
Українців закликають бути обережними під час перебування на вулиці та враховувати прогноз погоди під час планування поїздок.
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