18:22  05 вересня
Україну накриє сильний вітер: 6 вересня очікуються пориви до 20 м/с
12:37  05 вересня
На Закарпатті вночі спалахнула база відпочинку: загинули дві жінки
10:24  05 вересня
Дочекався, поки мати засне: на Закарпатті 18-річного хлопця підозрюють у вбивстві
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2026, 18:22

Україну накриє сильний вітер: 6 вересня очікуються пориви до 20 м/с

05 вересня 2026, 18:22
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У неділю, 6 вересня, в Україні очікується погіршення погодних умов

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними метеорологів, вдень у більшості областей, крім північного сходу країни, прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

Через сильний вітер оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Українців закликають бути обережними під час перебування на вулиці та враховувати прогноз погоди під час планування поїздок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Україна вітер ДСНС Синоптики
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
Сотні кажанів оселилися у квартирі в Києві: тварини залетіли через відчинені вікна
05 вересня 2026, 17:54
Нічні обшуки в Офісі Генпрокурора: в ОГП заявили про можливе перевищення повноважень НАБУ
05 вересня 2026, 17:14
РФ атакувала дронами пасажирський потяг на Херсонщині: є поранені
05 вересня 2026, 16:45
Генпрокурор Кравченко зник після старту "Карфагена": ЗМІ повідомили, що він перебуває у клініці
05 вересня 2026, 16:27
Путін наказав на три доби не бити по Києву: у Кремлі назвали причину
05 вересня 2026, 15:47
У Кам'янському на Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого
05 вересня 2026, 15:29
Росіяни атакували вантажівку на Миколаївщині: загинув 40-річний водій
05 вересня 2026, 15:06
Розібрав на дві посилки: киянин намагався продати раритетний пістолет-кулемет
05 вересня 2026, 14:38
"Кришування" кол-центрів і відмивання коштів: серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора
05 вересня 2026, 13:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі публікації »
Віктор Ягун
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »