Ціни рухнули: базовий фрукт в Україні подешевшав

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В Україні з початку осени популярний фрукт коштуватиме дешевше. Цінники переписують через збільшення пропозиції

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Цінники на яблука фермери масово змінюють, щоб швидше розпродати запаси. Якісні яблука нового врожаю надходять у продаж за ціною від 15 до 25 гривень за кілограм. Це на 20% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем. Якщо порівнювати з минулим роком, то це на 44% дешевше.

Які середні ціни на яблука в супермаркетах:

У мережі АТБ - близько 20-23 гривні за кілограм;

Сільпо та Novus - близько 30 гривень за кілограм;

Ашан і Varus - близько 24-26 гривень за кілограм.

Нагадаємо, нещодавно різко подешевшали сливи. Стало відомо, скільки зараз можна заощадити в супермаркетах.