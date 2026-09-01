12:14  01 вересня
На Волині шкільний автобус зіткнувся з авто "Укрпошти": постраждали двоє підлітків
11:15  01 вересня
Армія РФ просунулася на Донеччині – DeepState
13:30  01 вересня
На Закарпатті чоловіки розробили план підпалу авто та житла військових ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2026, 14:15

Прикордонники показали, як нищать російські "шахеди"

01 вересня 2026, 14:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські військові продовжують нищити ворожу техніку. На цей рак прикордонники показали, як саме вони ліквідовують ворожі дрони

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу прикордонної комендатури швидкого реагування БпС "СТРІКС" 4 прикордонного загону у складі Сил оборони України.

Українські військові знищили дев'ять дронів "шахед", які росіяни спрямували на українські позиції.

"Тактика противника залишається незмінною: одночасний запуск кількох цілей у розрахунку на перевантаження системи протиповітряної оборони. Дев'ять цілей уражено на підльоті, до того як вони змогли завдати удару", - кажуть військові.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Зокрема, уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники військові окупанти
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Артем Романюков став тимчасовим керівником Агенції оборонних закупівель
01 вересня 2026, 16:48
Корецький оголосив про "жорсткий режим економії"
01 вересня 2026, 16:36
Удар прямо по авто: на Запоріжжі росіяни вбили двох людей
01 вересня 2026, 16:35
У Нікополі росіяни атакували дронами супермаркет
01 вересня 2026, 16:15
Смертельна лобова ДТП на Рівненщині: на трасі зіткнулися дві Audi, загинула 19-річна дівчина
01 вересня 2026, 15:59
У Києві криптошахраї щомісяця викрадали в людей до мільйона доларів
01 вересня 2026, 15:55
На Одещині суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини
01 вересня 2026, 15:47
Житель Донеччини допомагав росіянам наводити Слов'янськ "Смерчі"
01 вересня 2026, 15:35
Росіяни атакували Херсон дроном: загинув 43-річний цивільний
01 вересня 2026, 15:31
У Києві жінка на застіллі вбила іменинника ножем
01 вересня 2026, 15:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »