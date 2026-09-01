Прикордонники показали, як нищать російські "шахеди"
Українські військові продовжують нищити ворожу техніку. На цей рак прикордонники показали, як саме вони ліквідовують ворожі дрони
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу прикордонної комендатури швидкого реагування БпС "СТРІКС" 4 прикордонного загону у складі Сил оборони України.
Українські військові знищили дев'ять дронів "шахед", які росіяни спрямували на українські позиції.
"Тактика противника залишається незмінною: одночасний запуск кількох цілей у розрахунку на перевантаження системи протиповітряної оборони. Дев'ять цілей уражено на підльоті, до того як вони змогли завдати удару", - кажуть військові.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Зокрема, уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА.