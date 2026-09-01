Прикордонники рознесли російські "буханки" та гаубиці

Фото: ДПСУ

Українські захисники продовжують нищити російську техніку. Прикордонники показали, як вони накрили вогнем ворожі гаубиці

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу пілотів "Фенікса". На Лиманському напрямку захисники знищили "Гіацинт-Б", гаубицю Д-20, а також "Град". При цьому росіяни втратили "буханки", вантажівки та легкові авто.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники також знищили легкові авто, мотоцикли ворога. Цим транспортом росіяни доставляли свою піхоту на позиції.

Крім того, на Торецькому напрямку палав ворожий транспорт, НРК, вдалося значно зменшити кількість окупаційних піхотних груп.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.