Россияне атаковали Николаевщину "Шахедами": раненый мужчина, поврежденные авто и склад

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Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки в Николаевском районе ранен 44-летний мужчина. Его госпитализировали. Также повреждено складское помещение, семь грузовых и два легковых автомобиля.

Кроме того, в течение суток российские военные пять раз атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате ударов повреждены два частных дома, люди не пострадали.

Еще три атаки FPV-дронами зафиксировали в Очаковской общине. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 31 августа российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Ранения получил 38-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.