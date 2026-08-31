Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 31 серпня РФ атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (більшість – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 96 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни, керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі близько десяти ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня у Запоріжжі російський FPV-дрон атакував багатоповерховий будинок. Поранення отримали двоє людей.