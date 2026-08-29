Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 серпня РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою "Онікс", балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 267 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, S8000 "Бандероль” та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 233 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Нагадаємо, 28 серпня у Київській області після обстрілів сталась масштабна пожежа. Спалахнули складські приміщення з подальшою детонацією. На трасі Київ–Чоп (М-06) частково обмежили рух усіх транспортних засобів.