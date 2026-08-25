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25 августа 2026, 23:20

Стоимость жилья в столице взлетела в цене: сколько придется тратить на жизнь в Киеве

25 августа 2026, 23:20
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Фото из открытых источников
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В Киеве снова дорожают квартиры. Однокомнатная квартира будет уже на 5% дороже, чем в прошлом году

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем 68 500 долларов: это на 5% больше, чем в прошлом. Двухкомнатная квартира в столице может обойтись в 100 тысяч долларов: это на 2% меньше, чем в прошлом году. При этом трехкомнатные квартиры почти не изменились в цене: в среднем это 150 тысяч долларов.

Самая дорогая средняя стоимость жилья в Печерском районе – 155 тысяч долларов. При этом в Деснянском районе столицы купить жилье можно в среднем за 46 тысяч долларов. В случае покупки жилья без ремонта, цена в Киеве может колебаться от 37 до 135 тысяч долларов.

Однокомнатная квартира с ремонтом в Шевченковском районе стоит около 105 000 долларов, в Голосеевском – 95 000 долларов, а в Подольском – 93 500 долларов.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом . 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.

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