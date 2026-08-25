В Херсонской области россияне убили человека

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25 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Местные жители получили ранения. В частности, погиб человек

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.

Днем в результате российской атаки в Херсоне повредилась многоэтажка. Там произошел пожар. К сожалению, погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливают правоохранители.

Также в течение дня в результате сброса взрывных устройств с вражеских дронов в разных районах Херсона пострадали восемь гражданских. Среди пострадавших охранник больницы. Еще одна женщина пострадала в результате сброса взрывчатки в Белозерке.

Напомним, россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре Конотопа на Сумщине – уничтожен автопарк, большая часть города осталась без газа.