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25 серпня 2026, 11:44

Смертність в Україні у 4 рази перевищила народжуваність: що кажуть фахівці

25 серпня 2026, 11:44
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У першому півріччі 2026 року на підконтрольній Україні території кількість померлих у чотири рази перевищила кількість народжених

Про це в етері "Громадського радіо" розповіла демографиня Світлана Аксьонова, передає RegioNews.

За її словами, нинішня демографічна ситуація в Україні є надзвичайно складною. Водночас подібне співвідношення смертності та народжуваності в окремих регіонах спостерігалося і в попередні роки.

Демографиня припускає, що на показники народжуваності також впливає виїзд вагітних жінок за кордон, які прагнуть народжувати дітей у безпечніших умовах.

"У нас за це півріччя у 2026 році на рівні всієї України, підконтрольної її частини, кількість померлих перевищила кількість народжених у чотири рази", – зазначила Аксьонова.

Вона наголосила, що зменшення чисельності населення саме по собі призводить до скорочення кількості народжень. Водночас після завершення війни демографиня очікує певного зростання народжуваності.

За словами Аксьонової, безпека є одним із ключових факторів, які впливають на рішення сімей щодо народження дітей. Водночас на такі рішення впливають також економічна ситуація, житло, можливість поєднувати роботу з батьківством, стан репродуктивного здоров’я та стосунки в родині.

При цьому однакові обставини можуть спонукати сім’ї до різних рішень. Частина українців відкладає народження дітей через війну, тоді як інші, навпаки, не хочуть більше чекати.

Окремо демографиня звернула увагу на сім’ї військовослужбовців. За її словами, деякі дружини військових вирішують народжувати дітей саме зараз, оскільки бояться втратити чоловіка і хочуть мати дитину від коханої людини.

Аксьонова вважає, що державна політика має бути спрямована не стільки на стимулювання народжуваності, скільки на всебічну підтримку сімей.

Особливу увагу, на її думку, зараз необхідно приділяти сім’ям із маленькими дітьми та тим, хто очікує на народження дитини й залишається в Україні. Зокрема, йдеться про матеріальну допомогу та створення безпечних умов під час опалювального сезону.

Нагадаємо, протягом січня – червня 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі менше, ніж у першому півріччі 2021 року.

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