Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 августа РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 150 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 124 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 25 августа российские войска атаковали ударными БпЛА типа Shahed международный автомобильный ЧП "Виноградовка", расположенный на границе с Молдовой в Одесской области. Пункт пропуска на время не работает.