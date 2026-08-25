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25 серпня 2026, 09:33

Європейські лідери поїдуть до США просити Трампа про ракети Patriot для України

25 серпня 2026, 09:33
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Фото: Офіс Президента
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Європейські лідери планують наступного місяця відвідати США, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot напередодні зими

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у коментарі Bloomberg, передає RegioNews.

За його словами, він планує у вересні відвідати Нью-Йорк для участі в засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Бернем зазначив, що під час цього візиту європейські лідери можуть провести чергову зустріч "коаліції рішучих" та обговорити забезпечення України ракетами-перехоплювачами.

"Я з нетерпінням чекаю на поїздку до Нью-Йорка у вересні. Я чітко розумію, що мені потрібно зробити протягом найближчих кількох тижнів", – сказав британський прем’єр.

Бернем заявив, що після свого візиту до Києва відчуває "справжній оптимізм" щодо можливості вирішити проблему нестачі ракет-перехоплювачів для захисту України від російських балістичних атак.

За словами прем’єра, європейські країни мають активізувати зусилля, щоб забезпечити Україну необхідними ракетами. Він зазначив, що Велика Британія не використовує Patriot, однак інші держави Європи можуть долучитися до цього процесу.

Бернем також наголосив, що для забезпечення постачання ракет Україні, ймовірно, знадобляться численні переговори та рішення на кількох рівнях.

Як відомо, 28 липня в Овальному кабінеті відбулася зустріч Зеленського з Трампом – український президент назвав переговори "хорошою зустріччю" й обговорив із американським колегою ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot.

Згодом Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про ракети для комплексів Patriot для України, заявив, що його попередник Джо Байден надав президенту Володимиру Зеленському "дуже багато зброї на 300 мільярдів доларів".

Пізніше Зеленський повідомив, що США щомісяця надаватимуть Україні ракети для систем Patriot. Однак їх однаково буде замало.

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