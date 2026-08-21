Удар на 1600 км: Сили оборони України уразили НПЗ у Пермі та аеродром "Маринівка"

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Українські Сили оборони вночі 21 серпня завдали далекобійних ударів по об'єктах на території Росії. Зокрема, було уражено нафтопереробний завод у Пермі та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, НПЗ у Пермі розташований на відстані понад 1600 км від кордону України. Також зафіксовано результати ударів в акваторії Чорного моря.

Крім того, підтверджено наслідки попередніх атак. На російському аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено літак Су-34. Відстань до лінії фронту становить близько 600 км.

У Приморсько-Ахтарську, що майже за 180 км від України, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, якими російські війська атакують Україну.

Зеленський подякував підрозділам Сил оборони за точні і влучні удари.

Нагадаємо, Сили оборони України вночі 19 серпня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у тимчасово окупованому Криму.