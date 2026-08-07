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Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів тимчасово залишається без електропостачання частина споживачів у п'яти регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Херсонську, Сумську та Харківську області. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Окрім цього, через негоду знеструмлені 118 населених пунктів у Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Енергетики та ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Зазначається, що застосування обмежень 7 серпня не прогнозується. Громадян просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію 10:00 до 23:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня російська армія атакувала Україну 147 ударними БпЛА різного типу. Зафіксовано влучання 29 дронів на 15 локаціях.