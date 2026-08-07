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07 серпня 2026, 09:26

Генсек ООН засудив атаки РФ по Україні та згадав про "ескалацію" на території Росії

07 серпня 2026, 09:26
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Фото: з відкритих джерел
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив нещодавні російські атаки по території України, внаслідок яких загинули та постраждали люди, а також висловив занепокоєння через ескалацію конфлікту та удари безпілотників по території Росії

Про це йдеться в його заяві, передає RegioNews.

Як зазначили в ООН, остання хвиля атак продовжує тривожну тенденцію посилення ударів по населених пунктах. За наявними даними, це призвело до рекордного зростання кількості жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань житлової й цивільної інфраструктури в Україні.

Водночас в ООН зазначили, що дедалі частіше наслідки атак зачіпають і територію Російської Федерації.

У заяві наголошується, що удари по цивільних особах та цивільній інфраструктурі є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені.

Гутерреш також висловив занепокоєння через зростання ризиків для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях і можливі наслідки для глобальної продовольчої безпеки. Він закликав усі сторони забезпечити свободу судноплавства відповідно до міжнародного права та захист цивільних портів і морської інфраструктури.

Генсек ООН повторив заклик до негайної деескалації, яка має привести до повного, негайного та безумовного припинення вогню, а також до досягнення справедливого, сталого і всеохоплюючого миру відповідно до Статуту ООН та норм міжнародного права.

Як відомо, російські війська продовжують системно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря та портову інфраструктуру України. Так, 5 серпня під час чергової ворожої атаки зазнав ураження торговельний суховантаж MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау, завантажений українською пшеницею.

Нагадаємо, в ніч на 7 серпня російська армія атакувала Україну 147 ударними БпЛА різного типу. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

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Україна РФ війна ООН ескалація Антоніу Гутерреш
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