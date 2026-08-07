Генсек ООН засудив атаки РФ по Україні та згадав про "ескалацію" на території Росії
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив нещодавні російські атаки по території України, внаслідок яких загинули та постраждали люди, а також висловив занепокоєння через ескалацію конфлікту та удари безпілотників по території Росії
Про це йдеться в його заяві, передає RegioNews.
Як зазначили в ООН, остання хвиля атак продовжує тривожну тенденцію посилення ударів по населених пунктах. За наявними даними, це призвело до рекордного зростання кількості жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань житлової й цивільної інфраструктури в Україні.
Водночас в ООН зазначили, що дедалі частіше наслідки атак зачіпають і територію Російської Федерації.
У заяві наголошується, що удари по цивільних особах та цивільній інфраструктурі є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені.
Гутерреш також висловив занепокоєння через зростання ризиків для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях і можливі наслідки для глобальної продовольчої безпеки. Він закликав усі сторони забезпечити свободу судноплавства відповідно до міжнародного права та захист цивільних портів і морської інфраструктури.
Генсек ООН повторив заклик до негайної деескалації, яка має привести до повного, негайного та безумовного припинення вогню, а також до досягнення справедливого, сталого і всеохоплюючого миру відповідно до Статуту ООН та норм міжнародного права.
Як відомо, російські війська продовжують системно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря та портову інфраструктуру України. Так, 5 серпня під час чергової ворожої атаки зазнав ураження торговельний суховантаж MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау, завантажений українською пшеницею.
Нагадаємо, в ніч на 7 серпня російська армія атакувала Україну 147 ударними БпЛА різного типу. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.